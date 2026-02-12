【経済指標】 ＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（1月）22:30 結果13.0万人 予想6.5万人前回4.8万人（5.0万人から修正） ＊失業率（1月） 結果4.3％ 予想4.4％前回4.4％ ＊平均時給（1月） 結果0.4％ 予想0.3％前回0.1％（0.3％から修正）（前月比） 結果3.7％ 予想3.7％前回3.7％（3.8％から修正）（前年比） 米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油+853万（4億2883