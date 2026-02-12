中国が揺れている──。表面上は平穏に見えるかもしれないが、水面下では激しい権力闘争が繰り広げられている。中国国営の通信社・新華社は1月24日、張又侠（ちょう・ゆうきょう）氏が「重大な紀律・法律違反の疑いで立件し、審査・調査を行うことが決まった」との記事を配信。すると翌25日、朝日新聞、読売新聞、NHKなど日本の主要メディアが一斉に張氏が「失脚」したと報じた。＊＊＊【写真を見る】習近平国家主席とは親子2