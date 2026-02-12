映画「免許返納!?」6月19日(金) 全国公開。配給：東映 (C)2026「免許返納!?」製作委員会 6月19日より公開される、舘ひろし主演の映画「免許返納!?」。免許返納するつもりは毛頭ない主人公・南条弘を演じる、スター俳優・舘ひろしをとりまく、キャスト情報が公開された。 『免許返納⁉』特報【2026年6月19日(金)公開】 舘が演じるのは、映画スター・南条弘、70歳。芸術作品よりも、まだまだアクション