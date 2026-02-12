◆紅白戦紅組０―０白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人に新加入した松浦慶斗投手（２２）が１１日、チーム初実戦となる紅白戦で１回３奪三振０封と持ち味を存分に発揮した。白組の３番手で登板し被安打は１。「ファーストインパクトを大事にしようと思った」と１４０キロ台中盤の直球を軸にアピールした。１８７センチ、１００キロの大型左腕。先頭のルーキー皆川を外角直球で見逃し三振。続く萩尾も空振り三振。