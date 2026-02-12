大阪のなんばには、多くのお客さんから「パパ」「ママ」と愛される、60代夫婦が営む大繁盛の創作居酒屋がある。カメラが夫婦を追うと、2人の馴れ初めのほか、15年以上も続けているという、ハードスケジュール過ぎる1日が明らかになった。 【TVer】コスプレ好き（アメリカ出身）19歳、高校の卒業旅行で大阪へ！なんばで大好きなロリータファッションに身を包み「very happy！」 なんばで人気の創作居酒屋