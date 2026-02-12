男子ハーフパイプ予選エアを決める平野歩夢＝リビーニョ（共同）11日のスノーボード男子ハーフパイプ予選で、2連覇が懸かる平野歩夢（TOKIOインカラミ）が85.50点の7位で、13日（日本時間14日）の決勝に進出した。3大会連続出場の戸塚優斗（ヨネックス）は91.25点の2位、19歳の山田琉聖（チームJWSC）は3位、平野流佳（INPEX）は5位で日本勢全員が通過した。前回北京冬季五輪銀メダルのスコット・ジェームズ（オーストラリア