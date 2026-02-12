お笑い芸人の渡辺直美（38）が11日、東京ドームで行われたコメディーショー『渡辺直美（20）in東京ドーム』に出演。終了後の取材に対し「歌うのは恥ずかしいタイプ」と意外な性格を明かした。【写真】意外にシャイ？全然見えない渡辺直美のパフォーマンス公演では、自身の名前を伏せ「Peach Nap」という名前で昨年歌手デビューしたことを明かした渡辺。東京ドーム公演に向けて2年間準備をしていたといい「東京ドームと言えば