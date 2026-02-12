冬の高尾山を象徴する恒例行事「第24回 高尾山の冬そばキャンペーン」が始まりました。京王電鉄と地元の実行委員会がタッグを組み、名物「高尾山のとろろそば」の魅力を発信するこのイベントは、1日限定の特別列車「高尾山冬そば号」の運行や、先着でもらえるオリジナルピンバッジなど、電車に乗って山歩きとグルメを楽しみたくなる仕掛けが満載です。本記事では、キャンペーンの見どころを徹底解説します。24回続く「冬の風物詩」