黒木華が主演を務め、野呂佳代が共演する連続ドラマ『銀河の一票』が、4月期のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：野呂佳代が楽しんでいるのが伝わってくる！『フェイクマミー』の“悪役”でも発揮する持ち味 本作は、政界を追い出された主人公が“選挙参謀”として政治素人のスナックのママをスカウトし都知事選に挑む“選挙エンターテインメント”。 脚本は、『しず