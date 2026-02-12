少子高齢化や地方の過疎化を背景に、「墓じまい」は多くの方々にとっても避けて通れない課題となっています。しかし、墓じまいは円満に進むケースばかりではありません。時には、長年付き合いのあった寺院の住職と決定的に折り合いが悪くなり、精神的に追い詰められた末に「脱出」を図るケースも少なくないのです。本記事では都内のある専門学校に教員として勤務する佐藤誠さん（仮名・54歳）が直面した、代々の菩提寺との絶縁から