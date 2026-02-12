現在行われているミラノ・コルティナ冬季五輪では、韓国でフィギュアスケートの解説を担当する元選手イム・ウンスの美貌が注目を集めているが、ショートトラックの“美しすぎる解説者”も圧巻の魅力でファンを虜にしている。【写真】こんなグラマラスとは…韓国美女スケーターの圧巻ボディキム・アランは最近、自身のインスタグラムを更新。「応援は遠くにいても届く」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。ショートトラッ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「もう限界、女性を殺すかも」男が警察に相談→警察が女性に知らせる→女性が恐怖を感じ”脅迫罪”成立、男を逮捕（山形・酒田市）【独自視点】
- 2. tuki. チケット枚数でギネス認定
- 3. 高梨 メダル直後発した2人の名前
- 4. DV父との再会に歓喜 裏切り発覚
- 5. 神木隆之介の相手に「ショック」
- 6. スノボ斯波正樹のワックス問題、日本メーカーが強調「フッ素検出の原因となった事実は一切ない」 施行されたのは海外製と判明、一部報道に懸念【ミラノ五輪】
- 7. 米「乱交島」に東芝が営業活動か
- 8. Nissyこと西島隆弘 AAA脱退発表
- 9. フッ素で失格 韓国で原因判明
- 10. 【スノボ】平野歩夢が男子HP予選に出場 「終わったと思った」骨折から25日…フルメークで7位発進
- 1. 「もう限界、女性を殺すかも」男が警察に相談→警察が女性に知らせる→女性が恐怖を感じ”脅迫罪”成立、男を逮捕（山形・酒田市）【独自視点】
- 2. 米「乱交島」に東芝が営業活動か
- 3. 岐阜の集合住宅 女子含む3人死亡
- 4. 線路にしゃがんでいた 男性死亡
- 5. 花粉ゼロ スギの木の母樹7本誕生
- 6. 岩屋氏 新グループの発足に意欲
- 7. 「六本木バブル」に笑うキャバ嬢
- 8. 日本の当たり前 韓の留学生衝撃
- 9. 浜名湖でアサリを全面禁漁に
- 10. 「残業三兄弟」と…市職員の死
- 1. DV父との再会に歓喜 裏切り発覚
- 2. 中道大敗 ひろゆき氏が理由語る
- 3. 「首相官邸のザル警備」に呆れ
- 4. 高市首相に「意地悪でごめんね」
- 5. エプスタイン文書に日本人の実名
- 6. 怒り…東急不動産と住民が大モメ
- 7. カフェに焼きそば持ち込む2人組
- 8. ひろゆき氏 自民党の圧勝に持論
- 9. 国の借金 過去最大1342兆円超に
- 10. 小島よしおが語る「至福の時間」
- 1. スノボ女子 韓選手の行動話題に
- 2. タイの中高一貫で男が銃を発砲
- 3. 韓国選手の装備から禁止物質
- 4. 慰安婦像前で謝罪求める団体再開
- 5. 俳優チョン・ウヌさん、突然この世を去る…享年40歳、意味深な投稿の翌日の訃報「羨ましくて惜しい」
- 6. 韓で死刑確定した凶悪犯 今は
- 7. 日本株が2日連続で史上最高値、バフェット氏が「大勝者」に―中国メディア
- 8. カナダ西部で銃撃発生 9人死亡
- 9. 中国 台湾総統の祝意は「恥」
- 10. 世界一安い? 5つ星ホテルを体験
- 1. 焼肉きんぐの会社 新業態を発表
- 2. 「新幹線が4割引に」本当だった
- 3. 退職金 800万円で税金の考え方
- 4. 歯科業界、深刻な問題抱えている
- 5. 宝くじ当せんで死亡率2〜3倍か
- 6. 宇都宮&浜松 ギョーザ決戦勝者は
- 7. 僻地すぎ 配属希望叶わず暴言か
- 8. ソープ業界激震 21店閉店のウラ
- 9. ジャングリア沖縄 存続の危機か
- 10. 豪華な特典 アメックスGPの真価
- 1. ドコモ 第3四半期決算に衝撃
- 2. 大河原克行のNewsInsight 第418回 「パナソニックミュージアム ものづくりイズム館」閉館に寄せて、歴史的遺産を振り返る (前編)
- 3. Raptor Lake ＆ Zen 4 Deep Dive - 現役2大アーキテクチャの深層を分析する
- 4. 近未来的デザインの超軽量・高強度バックパック。アムステルダム発【SOLID GRAY】
- 5. 今週の秋葉原情報 - ガンダムコラボのRealforceが予約開始、Zや逆襲のシャアから4モデルが登場
- 6. ハンモックとテントが合体。遊ぶ・座る・泊まるが全て叶う「SMART-HAMMTECK（スマート・ハンテック）」
- 7. Discord年齢認証 未成年デフォに
- 8. 懐かしのPowerShotが並んだ「30th記念モデル」発表会 品薄のG7 X Mark IIIが特別色に 各部をチェック
- 9. エイプリルフール便乗? 掲載紹介
- 10. 愛情はモニターで贈ろう。JAPANNEXTがバレンタインセールで最大30％オフ
- 11. ソニー ブルーレイの出荷終了へ
- 12. 無料で友人・家族・同僚といった身内だけで安全に画像を共有するという問題を解決できる「Slink」、プライベートなセルフホスト環境が構築可能
- 13. コワモテだけどギャップが魅力な愛され俳優・遠藤憲一 撮影裏でも野呂佳代にツッコまれる“お茶目な素顔”とは？
- 14. Microsoft、2026年2月の月例更新 - CVEベースで59件の脆弱性への対応が行われる
- 15. Androidスマホなどのイヤホン端子に装着できるハードキー「Pressy（プレッシ―）」を購入！設定して使ってみた【レビュー】
- 16. 蹴りをものともせずに前進し続けられる中国のスタートアップが開発する四足歩行ロボ「Laikago」
- 17. Amazonセール情報3月9日昼版｜Echo Dotを2台まとめ買いで50%OFF
- 18. 【保存版だ！】 ミニPCのベアボーンキットの組立方と設定方法。具体的に解説するので、購入前の確認にもぜひ見てください！
- 19. 1本のケーブルでノートパソコンを3画面に簡単拡張。デュアルモバイルディスプレイ「KWUMSY P2 PRO」
- 20. X(旧Twitter)が開発者向けAPIの新しい従量課金モデルを発表、月額200ドルまたは5000ドルの固定料金制から正式に移行
- 1. 高梨 メダル直後発した2人の名前
- 2. スノボ斯波正樹のワックス問題、日本メーカーが強調「フッ素検出の原因となった事実は一切ない」 施行されたのは海外製と判明、一部報道に懸念【ミラノ五輪】
- 3. フッ素で失格 韓国で原因判明
- 4. 【スノボ】平野歩夢が男子HP予選に出場 「終わったと思った」骨折から25日…フルメークで7位発進
- 5. Sスケート男子1000でオランダ選手が中国選手の進路妨害に激高「メダル奪われた！」会場騒然…無情5位
- 6. ノルディック複合が存続危機
- 7. ウルフアロン シングル初黒星
- 8. 中国選手が失神か 女子ハーフパイプで転倒…雪上に打ちつけられ動けず、会場静まり返る
- 9. 平野歩夢 驚異の復活劇を披露
- 10. 銅メダル獲得後に浮気を告白
- 11. Sスケート男子1000で失格の中国選手「私は謝ったが彼は感情が高ぶっていた」進路妨害「故意ではない」
- 12. 渡部暁斗ラスト五輪初戦は11位
- 13. 【モーグル】冨高日向子は4位「悔しさある」 3位と異例の同点もターン点わずか0.2の差に泣く
- 14. 【スノボ】平野歩夢「1％でもあれば、滑りたい気持ちだった」骨折から奇跡的回復力で11日の予選へ
- 15. 高梨が銅でも…TBSに視聴者不満
- 16. 【五輪】スピードスケート佐藤綾乃 ミラノ・コルティナ大会での五輪引退を示唆「オリンピック自体は私の中で最後になると思う」
- 17. スマイルジャパン 想定外の重大
- 18. 韓国 米の転倒に巻き込まれ批判
- 19. 葛西紀明 早くも4年後へ意欲示す
- 20. 審判に現金渡す ルールを疑問視
- 1. tuki. チケット枚数でギネス認定
- 2. 神木隆之介の相手に「ショック」
- 3. Nissyこと西島隆弘 AAA脱退発表
- 4. ぼる塾 酒寄希望が第2子妊娠
- 5. 有吉の壁 突然の超大物に騒然
- 6. なな茶 結婚&第1子妊娠を報告
- 7. 五輪番組に登場の人気女優に驚き
- 8. 室井佑月が「離婚宣言」を撤回か
- 9. Nissyが脱退「解散が良かった」
- 10. AAA・末吉秀太、西島隆弘の脱退に言及「彼の進む道を優しく見守ってほしい」與真司郎もコメント発表
- 1. 大阪駅直結の名門ステーキハウス
- 2. 「防衛反応」パワハラ上司と不倫
- 3. 見た目いじり 53歳妻から三行半
- 4. 夫疑念 妻の鞄からローション
- 5. 「腰とんとん」が好きなネコたち
- 6. ブラック企業に 2日で確信も
- 7. 「父親は“誰もが知る歌王”」大河『豊臣兄弟！』に抜擢された27歳・イケメン俳優の正体。親がミュージシャンだった「2世俳優」たち
- 8. 猫の声色で分かる「猫の本音」
- 9. アラフィフへ推奨 ユニクロC商品
- 10. 110円で買えるサブバッグ2選