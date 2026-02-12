米アンソロピックが最新AIモデルを発表したことで、「AIが従来のSaaSを時代遅れにするのではないか」という懸念が株式市場に広がった。マイクロソフトやセールスフォース、アドビといった大手や、関連投資を行う資産運用会社にも波及し、世界的な売り圧力に。米国だけでもソフトウエア株の時価総額が1週間で1兆ドル（約150兆円）消失したと報じられた。AIに代替される「SaaSの死」は本当か。（多摩大学特別招聘教授真壁昭夫）業