◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール2日目（11日、宮崎）紅白戦をホーム後ろから見守った阿部慎之助監督。この日は0-0という結果に終わりましたが、「どういう準備をしているのか、どういう工夫をしているのか、どういう姿勢でやっているか、しか見ていない。結果はなんの評価もする必要はない」と観察に徹したことを明かしました。1安打1四球1三振という結果に終わった石塚裕惺選手についてふれられると「いい準備をしているな