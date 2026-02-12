◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール2日目（11日、宮崎）全体練習が終わった後に、サンマリンスタジアム前のステージでトークショーを行った松井秀喜臨時コーチ。トークショー後には2024年の能登半島地震・豪雨災害の被災地支援のための募金活動にも参加しました。巨人の発表によりますと、この募金活動で、29万3309円が集まったということで、松井コーチは「石川県民を代表して御礼申し上げます」と感謝の気持ちを口にしました