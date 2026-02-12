○ａｂｃ [東証Ｓ] Seacastle Singaporeを割当先とする239万2400株の第三者割当増資を実施する。発行価格は209円。 ○日伝 [東証Ｐ] 既存株主による188万2000株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限28万2300株の売り出しを実施する。売出価格は2月18日から25日までの期間に決定される。 [2026年2月12日] 株探ニュース