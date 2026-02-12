◇練習試合日本ハム3―3楽天※特別ルール（2026年2月11日沖縄・名護）左の軸足でためたパワーを一気に解放した。日本ハム・清宮幸が求めていたのは“これ”だった。楽天との練習試合に「5番・一塁」で出場。2回1死走者なし、1ボールから古謝の直球をバックスクリーン左へ運んだ。今季対外試合初打席、ファーストスイングで豪快なアーチを叩き込んだ。「ちょっと差し込まれたかな、という感じだったんですけど。ちゃん