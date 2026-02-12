「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）連覇を狙うフォーエバーヤングが１１日、ダートコースで坂井を背に追い切りを行った。リヤドダートスプリントに出走する僚馬アメリカンステージを約３馬身後方から追走。直線では外から並びかけてフィニッシュ。鞍上は「国内での最終追い切りも良い動きでしたが、今回も良い感じでした」と振り返った。昨年は東京大賞典を使ってから参戦したが、今回はＢＣクラシック