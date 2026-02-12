タレントで女優の野呂佳代（42）が4月期のフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」（月曜後10・00）に出演する。東京都知事を目指すことになる政治素人のスナックママ役。黒木華（35）扮する、選挙参謀となる主人公の相棒という大役で「いつも以上に気合を入れなければいけない時がきたぞ、野呂！」とたぎっている。「カルテット」（TBS）などを手がけた佐野亜裕美プロデューサーと「舟を編む〜私、辞書つくります〜」（NHK）などで