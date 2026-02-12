お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。早朝の露天風呂でする行動を明かした。「真冬の温泉SP」と題し、温泉好きのゲストが集結。大久保は1泊2日のロケで「2日間で15カ所ぐらい回ります」と相当数の温泉に入ったことを振り返った。また、そのロケで「泊まったとして、早朝に誰もいない時間に行く露天風呂が最高なんですよ」とした。その理