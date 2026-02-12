俳優の黒川想矢（16）が、舘ひろし（75）の主演映画「免許返納！？」（監督河合勇人、6月19日公開）に出演する。舘に憧れて舘プロ入りした黒川にとって、待望の映画初共演。「こんなにも早く映画で共演させていただくことになるとは、思いもしませんでした」と驚きつつ、胸を高鳴らせた。2人は2021年のNHK・BS時代劇「剣樹抄〜光圀公と俺〜」で共演。撮影当時小学生だった黒川は中学から勉強に専念しようと俳優を引退するつも