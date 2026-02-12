◇練習試合日本ハム3―3楽天※特別ルール（2026年2月11日沖縄・名護）伊藤、北山、達に6年ぶりに復帰した有原――。先発枠が6枠ならば、残りはわずか2枠。昨年の名護キャンプで、日本ハム・金村尚真投手（25）はすでに開幕投手を通達されていた。あれから一年。立場は変わった。今季は先発ローテーション入りを目指す戦いとなっている。「今日は真っすぐを中心にバランスよく投げられたのでよかった。スライダー、カー