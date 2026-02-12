「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）朝日杯ＦＳ５着のリアライズシリウスが好気配を漂わせた。１１日小雨が降るなか、津村を背に美浦Ｗを単走。道中はリラックスしながらリズムよく駆け抜け、直線は外ラチ沿いを通ってペースをさらに上げて加速する。６Ｆ８３秒８−３７秒６−１１秒２をマークして、文句なしの最終リハを完了した。デビューからコンビを組む鞍上は「前回は中間から全体的に重苦しさがあった」と振り返る。