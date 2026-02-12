日本ハム・山崎が竜のレジェンドから“伝家の宝刀”を伝授された。50歳まで現役を続け、通算219勝を挙げた元中日の山本昌氏が臨時コーチで合流。ブルペンでは代名詞であるスクリューボールのマンツーマン指導を受けた。「もう全然、つかんでいます。完璧でしたよ。あとは微調整ですね」と山崎。当初は70球を予定していたが、終わってみれば104球を投じ「早く（実戦で）投げたい」と話した。