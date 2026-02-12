「京都記念・Ｇ２」（１５日、京都）エリキングが１１日、今年の始動戦の最終リハで軽快な動きを披露。早朝から雨が降り続くなか、ぬかるんだチップを苦にすることなく、栗東坂路を楽々と駆け上がった。１週前に栗東ＣＷでラスト１Ｆ１０秒８の猛時計をマークしていることもあり、４Ｆ５４秒６−３９秒０−１２秒７と単走で軽めのメニューだったが、気合乗りが良く充電完了を強く印象づけた。「しまいまでしっかりとやりました