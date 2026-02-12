「京都記念・Ｇ２」（１５日、京都）長欠明けでも仕上がりは万全だ。ヘデントールの最終追いは１１日、美浦Ｗでの３頭併せ。先行したセブンメデュラス（４歳１勝クラス）を０秒３追走し、ゆったりと道中は流れるも折り合い面に不安ない。直線は３頭の真ん中から加速。３番手追走のトレヴィ（４歳１勝クラス）、先行したパートナーと併入も、勢いの違いは歴然だった。６Ｆ８４秒１−３８秒３−１１秒４。時計以上に動きには活気