同一リーグのヤクルトと中日が練習試合を実施し、今春初実戦のヤクルトは2年連続開幕投手を狙う奥川が先発する。中日は6年目の22歳右腕・松木平が先発。巨人は宮崎キャンプ最終日を迎え、侍ジャパン・大勢が今春初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板予定。楽天では侍ジャパンに代替選出された藤平の動きが注目される。西武は侍ジャパン予備登録の隅田が2度目のライブBPに登板。ソフトバンクは王貞治球団会長が宮