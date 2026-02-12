アメリカの先月の就業者数は市場の予想を大きく上回る13万人の増加でした。11日に発表されたアメリカの1月の雇用統計は、景気の動向を敏感に反映する「非農業部門の就業者数」が、前の月に比べて13万人の増加で、およそ7万人の増加を見込んでいた市場の予想を大きく上回りました。失業率も4.3%と、前の月から0.1ポイント改善していて、労働市場の減速への懸念が和らぐ内容となりました。FRBのパウエル議長は、雇用と物価の動向を見