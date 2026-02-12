「デイリー杯クイーンＣ・Ｇ３」（１４日、東京）重賞初制覇を目指すモートンアイランドが１１日、美浦Ｐで軽快な走りを披露。好タイムをマークして快勝した昨年１１月のデビュー戦以来となるが、さらに成長した姿をアピールした。きょうだいに活躍馬がそろう良血馬が、初タイトルを手にしてクラシックの舞台へ名乗りを上げる。一方、栗東坂路では白毛馬マルガが力強い動き。３戦ぶりに勝利を挙げて、こちらも春のＧ１へ弾みを