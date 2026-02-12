アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相との首脳会談で、イランの核開発問題への対応について、「具体的な合意には至らなかった」と明らかにしました。トランプ大統領は11日、イスラエルのネタニヤフ首相とホワイトハウスで首脳会談を行いました。会談は全て非公開で行われ、終了後、トランプ大統領は自身のSNSに「非常に有意義な会談だった」と投稿。最大の焦点となっていた核開発問題などをめぐるイランへの対応