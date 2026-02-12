現役ドラフトでソフトバンクに加入した左腕・中村稔がライブBPに登板。決め球のツーシームが光り、打者6人と対戦して無安打3奪三振とインパクトを残した。「ツーシームがしっかり落ちた。去年は良くなかったけど、フォームを修正して落ち幅も良くなっている」長崎出身で子供の頃からファンだったチームのユニホームに袖を通し、初の実戦マウンド。ダウンズ、川瀬、正木の3人から空振り三振を奪った。決め球はいずれも、自信