台湾出身でソフトバンクの新外国人右腕・徐若熙が、初の実戦形式のマウンドで打者8人に4安打を浴びた。最速は148キロで「変化球のコントロールが全然できていなかった。真っすぐは凄く良い感じで投げられましたが、コース、コントロールに調整が必要だと思いました」と振り返り、降板後にはブルペンで修正。小久保監督は「倉野コーチと話をして取り組みを変えているところなので」と説明していた。