「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）ラヴェニューは１１日、栗東ＤＰで最終追い。ゆったりと落ち着いた脚取りで直線へ向くと、一気にスイッチがオンに。脚さばきはすごみを増し、６Ｆ８８秒０−３９秒０−１０秒９と鋭く伸びた。ラストの圧倒的なスピード感がスケールの大きさを物語る。友道師は「動きは良かったね。先週乗ってくれた菅原（明）騎手も『成長を感じる』と言ってくれたし、追ってからの反応も良くなっている」