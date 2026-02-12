男子ハーフパイプ予選2回目を終え、笑顔を見せる平野歩夢＝リビーニョ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日（11日）スノーボード男子ハーフパイプ（HP）は予選が行われ、2連覇が懸かる平野歩夢（TOKIOインカラミ）ら日本勢全員が上位12人による13日（日本時間14日未明）の決勝に進んだ。戸塚優斗（ヨネックス）が2位、山田琉聖（チームJWSC）は3位、平野流佳（INPEX）は5位。骨盤の骨折などの負傷を押して出場している平野