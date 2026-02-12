「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１１日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉エルフィンＳを快勝したスウィートハピネス（牝、北出）は、引き続き高杉とのコンビで桜花賞（４月１２日・阪神、芝１６００メートル）へ直行予定。かささぎ賞２着のネネキリマル（牡、河嶋）はあざみ賞（２１日・小倉、芝１２００メートル）へ照準を合わせる。９着ポペット