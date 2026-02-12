乃木坂46卒業から約1年半。2025年11月から12月にかけて舞台『醉いどれ天使』に出演した阪口珠美が、人気コミック原作の2月12日スタートのドラマ特区『救い、巣喰われ』（木曜深夜0:59〜、第1話は深夜1:09、第2話は深夜2:33、MBSほか）でヒロインを演じる。「卒業して、当たり前ですが、仕事もひとりで取り組むことが増えました。今はひとりで自由、というのはあるのですが、その分責任感というか、本当にひとりなんだっていう