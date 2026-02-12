元巨人グリフィンもナショナルズに所属元巨人でカージナルスからFAとなっていたマイルズ・マイコラス投手が、ナショナルズと1年契約で合意したとMLB公式サイトが伝えた。37歳のマイコラスは昨季31試合登板で8勝11敗、防御率4.84。3年契約満了となり、シーズン後にFAとなった。巨人では2015年からの3年間で31勝13敗、防御率2.18をマーク。昨年8月には「戻れたら最高だよ」と再び日本でプレーする可能性について語っていた。ナ