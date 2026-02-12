【モデルプレス＝2026/02/12】俳優の舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』が6月19日に公開。この度主人公の南条弘をとりまく、確かな実力と華々しさをあわせもつ豪華キャストと場面写真が解禁された。【写真】元乃木坂メンバー、人気俳優との結婚前に見せた親密2ショット◆舘ひろし主演映画「免許返納!?」2025年に75歳を迎えながら益々活躍の場を広げている俳優・舘。「あぶない刑事」シリーズで見せる“ダンディー”な一面は