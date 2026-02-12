人間関係が難しい職場では、長年働いているスタッフが後輩の足を引っ張ることもある。投稿を寄せた40代女性（医療・福祉・介護／検査技師）は、職場で「一番古株」だという女性の従業員に怒りを募らせている。「新人を退職に追い込む。不満ごとはスタート時の給料らしい」しかし、当の古株スタッフは「毎年（給料を）上げてもらってるらしいし、お休みも必ず週休2日もらえる」という待遇だというから驚きだ。（文：湊真智人）「で