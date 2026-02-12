牡羊座社会的責任が高まる時期が巡ってくる２月14日、「試練と制限の星」と呼ばれる土星が牡羊座に移動します。土星は２〜３年という長い時間をかけて、自分を鍛える機会をもたらしてくれる星。「試練」というとつい身構えてしまいそうなものですが、要は「社会でしっかりやっていくために、責任ある行動を求められる時期」と思っていてください。あなたならきっと、ふだんからそうしているはず。怖がる必要はないでしょう。土星が