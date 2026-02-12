健康増進法の改正以降、オフィスでの喫煙ルールは厳格化された。しかし、喫煙する人としない人にある溝はいまだ深い。神奈川県の50代男性（営業）から、職場での喫煙をめぐる不公平について不満の声が寄せられた。「就業中は昼休み以外喫煙不可になっているが、時間があると煙草を吸いに行く常勤役員・役職者・職員が多すぎる」本来「昼休みしかタバコを吸ってはならない」というルールがあるにもかかわらず、完全に形骸化している