会社員にとっての楽しみであるボーナスだが、業界によって異なるその仕組みに、不満を抱いている人もいるようだ。神奈川県の60代男性（サービス・販売・外食／年収550万円）から、タクシー業界のシビアな賞与事情についての投稿が寄せられた。「ぼくが約13年勤めているタクシー業界では、ボーナスというものはありません。4〜5年前、給与形態が変わってからなくなりました」給与形態が変わる前は、計算方法は不明なものの「賞与相