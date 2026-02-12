ⓒ2026「免許返納!?」製作委員会 西野七瀬、黒川想矢、吉田鋼太郎、宇崎竜童が、舘ひろし主演映画『免許返納!?』（6月19日に全国公開）に出演することが2月12日、発表された。御年75歳を迎えながら益々活躍の場を広げている俳優・舘ひろし。「あぶない刑事」シリーズで見せる“ダンディー”な一面は多くのファンを魅了し続けてきたが、近年では、『ゴールデンカムイ』（2024）で70代の土方歳三を演じ、“渋カ