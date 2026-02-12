◆紅白戦紅組０―０白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１１日、主軸斬りを果たしてアピールに成功した。プロ初実戦となる紅白戦に７回から登板。予定の１回を１安打１奪三振で無失点に封じ「ゾーンで勝負できた」とうなずいた。まずは昨季打率チーム１位の泉口を遊ゴロ。続いて迎えたのが同じ沖縄出身のリチャードだ。４番に対しては、追い込んでから得意のツーシ