カーリング女子日本代表のフォルティウスを２０２３年からトップスポンサーとして支援するのは、加茂川啓明電機（大阪・吹田市）。リード・近江谷杏菜（３６）、セカンド・小谷優奈（２７）、フィフス・小林未奈（２３）は同社の北海道支店の業務課に勤務している。共に働く星田尚輝さん（５５）、佐藤明日香さん（４２）が３人の日頃の熱心な仕事ぶりを明かし、五輪へのエールを送った。昨年２月、日本選手権でフォルティウス