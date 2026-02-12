◆紅白戦紅組０―０白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人・赤星優志投手（２６）が今季チーム初実戦となる紅白戦に登板。紅組の４番手でマウンドに上がり、１回パーフェクトで１奪三振と結果を出した。先頭・中山を糸を引くような直球で見逃し三振。甲斐を二ゴロ、ルーキー知念（オイシックス）も二ゴロに抑え、最速１４７キロの直球主体で予定のイニングを１３球でまとめた。７日に行われた実戦形式の