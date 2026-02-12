西武のドラフト１位・小島大河捕手（２２）の恩師にあたる明大の戸塚俊美監督（６１）、松岡功祐コーチ（８３）が１１日、南郷キャンプを視察に訪れた。南郷スタジアムではランダウンプレーや、ブルペンでの投球練習に目を光らせた。新天地で攻守に奮闘する小島に対して「頑張れよ」と激励した。背番号１０は明大での日々を振り返り、「伝統あるチームで４年間やれたのはうれしかったですし、監督、コーチ含め、いろんな指導を