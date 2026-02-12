俳優・舘ひろしの主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、６月１９日全国公開）に、元乃木坂４６で女優の西野七瀬、俳優の黒川想矢、吉田鋼太郎、宇崎竜童が出演することが１１日、分かった。舘に負けない輝きを放つ超豪華キャストが、珠玉のコメディー映画に花を添える。西野は、舘が演じる映画スター・南条弘に振り回されるマネジャー役。舘とは２０２４年の映画「帰ってきたあぶない刑事」以来となる共演で「わたしが