女優の黒木華（３５）が、カンテレ制作のフジテレビ系４月期ドラマ「銀河の一票」（月曜・後１０時）で主演することが１１日、分かった。女優の野呂佳代（４２）と初タッグを組む。黒木が演じるのは、政治家の不正を密告する告発文から全てを失った与党幹事長の娘で秘書。野呂演じる政治素人のスナックママをスカウトして、都知事選に挑む。女性２人がタッグを組んで奮闘する、５０日間の“選挙エンターテインメント”だ。黒