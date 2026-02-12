◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝２月１１日、キングアブドゥルアジーズ競馬場ただ、成功体験を踏襲したわけではなかった。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）はダートコースでアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎・父イントゥミスチーフ＝リヤドダートスプリント出走）を３馬身追走。併走馬も追い切りの