元CBCテレビでセント・フォース所属の山内彩加アナウンサー（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。東京ドーム公演を“神席”で楽しんだことを報告した。【画像】東京ドーム公演、“神席”を喜ぶ山内アナ投稿で、東京ドームをバックに“チケット”を掲げた写真を公開。「神席を引き当て、前から5列目」「一生分のハピネスを受け取った」と喜びをつづった。ハッシュタグには「渡辺直美20東京ドーム」などと添えられている。